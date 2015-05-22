金正恩掌权后脱北人数大幅下降

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透首尔5月22日（记者 Ju-min Park/James Pearson） - 难民和专家们称，自从金正恩三年半前掌权后，脱北变得越来越危险，且价格翻倍，从朝鲜逃出来的人数大幅减少。
中朝边界图们江两侧都竖着铁丝网，岗哨增加，跨境电话被更加严密地监控，每年从朝鲜取道中国逃往韩国的人数大幅减少。
脱北行动多数通过中间人安排，通常是中国的朝鲜族，中间人收费已翻倍至每人8,000美元左右，而这是多数朝鲜人负担不起的，并且这还只是到中国的费用。
“情报机构加大了对边境（通话）的监控，这遏制了中间人的活动，”韩国统一研究院研究员Han Dong-ho说道。
“越危险，价格就越高。很多与中间人的联系门路中断了。”
朝鲜当局在打击脱北活动的同时，放松了经济活动方面的限制，许多朝鲜人民的生活略有改善，逃离朝鲜可能相对不那么迫切了。
据中国边境居民陈述和卫星图片比对，图们江沿岸绵延数百里的铁丝网是2012年出现的。
而在朝鲜一边，岗哨、军犬和破旧的混凝土了望塔遍布图们江沿岸。当地人说，以前冬天江上结冰的时候两国的孩子们还曾一起玩。
韩国数据显示，1990年代末以来，每年的脱北人数稳步增加，到2009年见顶，当年有2,914名脱北者来到韩国。
但金正恩上台后第一年即2012年，仅1,502人成功脱北来到韩国；2014年则为1,396人。（完）
编译：李富强 发稿：刘珞焱
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