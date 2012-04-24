独家：湖北三江否认与朝鲜有贸易往来

路透联合国4月24日电（记者 Louis Charbonneau）---联合国外交官员告诉路透，情报机构认为向朝鲜导弹运输车提供了底盘的中国公司，其网站一篇新闻稿渲染的似乎就是这笔交易。湖北三江则否认与朝鲜存在贸易联系。

一名美国官员称，美国政府认为中国湖北三江航天万山特种车辆有限公司未向朝鲜出售整车，但出售了底盘，可能在出售时以为是民用，或许并非故意违反联合国对朝制裁。

这名官员还透露，该公司可能是将底盘出售给了一家掩盖买家真实身份的幌子公司。

驻纽约的联合国外交官员称，一些联合国使团也注意到此事，正调查湖北三江是否违反了联合国对朝武器禁售。联合国禁止各国向朝鲜出售其发展弹道导弹项目所需的技术。

要求匿名的西方外交人士告诉路透，即便中国公司此举未违反联合国对朝制裁，在朝鲜阅兵式上出现有中国特征的特种车辆，也是件尴尬的事情。

外交人士称，湖北三江网站去年一则新闻稿，似乎渲染的就是这宗底盘交易，但未提及客户名称。

新闻稿称公司期待未来与“该客户”合作。外交人士称，产品型号为WS51200。

这篇英文新闻稿称，中国最大自驱式重载特种越野运输车於2011年5月17日顺利交付。新闻稿特别提到车辆底盘，美方认为这就是朝鲜购买的底盘。

“检查完交付货品後，客户对车辆非常满意，表示未来还可能继续合作。”

“根据客户要求，总重122吨的WS51200，使用了WS系列全新重载底盘，是中国最大的。”

一名外交人士称，情报人员有99%的把握认为，湖北三江网站英文新闻稿中谈及的，就是朝鲜近期阅兵式中用於运输导弹的车辆。（完）

编译：黎黎 发稿：王凤昌

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