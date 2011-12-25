日本首相访华 称朝鲜半岛稳定符合两国利益

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透北京12月25日电---日本首相野田佳彦周日对中国国务院总理温家宝称，朝鲜最高领导人金正日去世後，维护朝鲜半岛稳定符合中日两国的共同利益。
野田佳彦在为期两天的访华之行中对温家宝称："朝鲜半岛的和平与稳定符合日中共同利益。"
朝鲜在12月19日宣布了金正日去世的消息後，野田佳彦是该地区首位访华的领导人。金正日去世导致地区局势出现不确定性，各方担忧朝鲜将进行核试验及军事对抗。
中国是唯一在经济及外交方面支持朝鲜的大国。美国及其地区盟友一直敦促中方，发挥对朝鲜的影响力。
抑制朝鲜对日本尤其重要，因为日本处於朝鲜远程导弹射程内，而且日本希望，朝鲜能解决数十年前被朝鲜绑架的日本人命运问题。（完）
编译：黎黎 发稿：王凤昌
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。