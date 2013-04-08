中国严斥朝鲜，称不应把世界搞乱

中国汇市：人民币早盘延续横向整理，中美领导人会晤期间汇价料波动有限
路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京/首尔4月8日 - 中国几乎不加掩饰地对朝鲜加剧地区紧张局势表示谴责。中国国家主席习近平称，任何国家都不应把世界搞乱，中国外长王毅亦警告称，中国不允许在其家门口生事。
这也是中国迄今对朝鲜威胁言论作出的最强烈回应。朝鲜声称要对美国实施核打击并对韩国发起战争。
习近平在海南出席博鳌论坛时表示，任何国家都“不能为一己之私把一个地区乃至世界搞乱”。习近平未点名朝鲜，但他似乎意指朝鲜。
美国前驻华大使洪博培表示，习近平的表态前所未有。
他周日在接受CNN采访时表示：“我认为，中国领导人在过去很多年累积了许多不满情绪，就朝鲜而言，他们的不满可能已经达到沸点。”
在联合国对朝鲜实施最新制裁后，朝鲜开始了最新一轮的威胁。
尽管威胁之辞不断，但朝鲜并未采取任何军事行动，且未有迹象显示准备发动战争，这说明这种威胁的部分目的是希望增加金正恩在国内的支持度。
韩国媒体上周五报道称，朝鲜已将两枚中程导弹转移至东部海岸，但此举并未获得证实。华府表示，如果朝鲜再度试射导弹，美国不会感到意外。
朝鲜当局则告知各国驻朝使团，称朝鲜从周三开始无法保证他们的安全。
韩国表示，该国在周三前已做好应对任何行动的准备。
**中国称不允许在其家门口生事**
中国对朝鲜的不满情绪越来越重。
中国与美国协商新的联合国制裁，称希望落实制裁措施。新措施收紧了对朝鲜的金融控制，强制检查可疑货物，并强化奢侈品进入该国的禁令。
根据中国外交部网站周六晚间发布的声明称，外交部部长王毅在与联合国秘书长潘基文通话时表示：“我们反对任何一方在这一地区的挑衅言行，不允许在中国的家门口生事。”
外交部周日表示，“严重关切”半岛局势的升级，称中国“要求朝鲜按照《维也纳外交关系公约》等国际法和国际惯例，切实保障中国驻朝使领馆人员的安全。”
尚无朝鲜问题专家表示中国会放弃金正恩，或对朝鲜实施新制裁，但经过多年的劝导，中国似乎已经对朝鲜失去了耐心。(完)
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。
路透上海4月7日 - 中国银行间市场周五资金面延续上日午后的改善势头，整体供给相当充沛，14天以内的回购利率全线下行。月初例行缴准影响已过，短期内也没有收缩流动性的不利因素，随着主要银行供给全面恢复资金转暖。 不过交易员指出，央行公开市场两周来持续空窗，政策偏紧的信号依旧明确，而且4-5月份历来是每年的缴税高峰期，预计下半月后资金面压力再起，宽松局面料难持久。 “今天松的不像话啊，基本到处是钱没人要，借钱的成‘甲方’了，”北京一基金公司交易员称。 华东一银行交易员表示，昨日资金面是上午紧，下午转松，因为大行纷纷出来放钱，月初流动性本来就压力不大，前两日只是因为例行缴准有些扰动。 她还谈到，资金也就能维持短暂的宽裕，一方面4月缴税压力不小，另外公开市场逆回购连续暂停，“到期量不大，实际影响有限，但态度很明确，货币政策（偏紧的态度）很坚决，（资金持续）宽松也不能指望。” 中国央行周五公告，因目前银行体系流动性总量处于较高水平，今日公开市场不开展操作，为连续第10日暂停逆回购操作。据此计算，本周净
路透悉尼4月6日 - 根据周五公布的预估，2017财年澳洲矿业与能源大宗商品的出口获利将跳升32%，至2,150亿澳元(1,620亿美元)纪录高位，反映出澳洲最有价值出口品--铁矿石与煤的复苏。