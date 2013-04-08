中国严斥朝鲜，称不应把世界搞乱

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京/首尔4月8日 - 中国几乎不加掩饰地对朝鲜加剧地区紧张局势表示谴责。中国国家主席习近平称，任何国家都不应把世界搞乱，中国外长王毅亦警告称，中国不允许在其家门口生事。

这也是中国迄今对朝鲜威胁言论作出的最强烈回应。朝鲜声称要对美国实施核打击并对韩国发起战争。

习近平在海南出席博鳌论坛时表示，任何国家都“不能为一己之私把一个地区乃至世界搞乱”。习近平未点名朝鲜，但他似乎意指朝鲜。

美国前驻华大使洪博培表示，习近平的表态前所未有。

他周日在接受CNN采访时表示：“我认为，中国领导人在过去很多年累积了许多不满情绪，就朝鲜而言，他们的不满可能已经达到沸点。”

在联合国对朝鲜实施最新制裁后，朝鲜开始了最新一轮的威胁。

尽管威胁之辞不断，但朝鲜并未采取任何军事行动，且未有迹象显示准备发动战争，这说明这种威胁的部分目的是希望增加金正恩在国内的支持度。

韩国媒体上周五报道称，朝鲜已将两枚中程导弹转移至东部海岸，但此举并未获得证实。华府表示，如果朝鲜再度试射导弹，美国不会感到意外。

朝鲜当局则告知各国驻朝使团，称朝鲜从周三开始无法保证他们的安全。

韩国表示，该国在周三前已做好应对任何行动的准备。

**中国称不允许在其家门口生事**

中国对朝鲜的不满情绪越来越重。

中国与美国协商新的联合国制裁，称希望落实制裁措施。新措施收紧了对朝鲜的金融控制，强制检查可疑货物，并强化奢侈品进入该国的禁令。

根据中国外交部网站周六晚间发布的声明称，外交部部长王毅在与联合国秘书长潘基文通话时表示：“我们反对任何一方在这一地区的挑衅言行，不允许在中国的家门口生事。”

外交部周日表示，“严重关切”半岛局势的升级，称中国“要求朝鲜按照《维也纳外交关系公约》等国际法和国际惯例，切实保障中国驻朝使领馆人员的安全。”

尚无朝鲜问题专家表示中国会放弃金正恩，或对朝鲜实施新制裁，但经过多年的劝导，中国似乎已经对朝鲜失去了耐心。(完)