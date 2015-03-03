朝鲜有能力抵御美国的“核威胁”--朝外务相

日韩领导人同意尽早举行峰会 就朝鲜问题进行合作
路透东京5月11日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，日本首相安倍晋三与韩国总统文在寅周四同意密切合作解决朝鲜弹道导弹及核问题，并尽早举行双边峰会。
路透日内瓦3月3日 - 朝鲜外务相李洙墉周二称，朝鲜半岛是“一触即发的核火药桶”，朝鲜有能力抵御美国“日益增加的核威胁”，如有必要会实施先发制人打击。
李洙墉罕见地在裁军谈判会议上发表讲话，称韩国和美国举行的联合军事演习“本质上具有前所未有的挑衅性，极有可能引发战争”。
“朝鲜只能加强核威慑能力，以对抗美国日益增强的核威胁。现在朝鲜有能力威慑美国，如有必要，有能力发动先发制人的打击，”李洙墉说道。
他表示，朝鲜会不遗余力地推动“今年朝韩关系出现大的改变”。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透东京5月11日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，日本首相安倍晋三与韩国总统文在寅周四同意密切合作解决朝鲜弹道导弹及核问题，并尽早举行双边峰会。
路透华盛顿5月10日 - 美国国会一位消息人士周三表示，联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)在被总统特朗普解除职务的数日前，正在寻求让FBI扩大调查，以弄清特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。
震中位于维索科岛(Visokoi Island)东北61英里(98公里)处。维索科岛属于英国海外领地南桑威奇群岛(South Sandwich Islands)。USGS称，震源很浅，仅较海床低6.2英里(10公里)。