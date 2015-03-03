朝鲜有能力抵御美国的“核威胁”--朝外务相

路透日内瓦3月3日 - 朝鲜外务相李洙墉周二称，朝鲜半岛是“一触即发的核火药桶”，朝鲜有能力抵御美国“日益增加的核威胁”，如有必要会实施先发制人打击。

李洙墉罕见地在裁军谈判会议上发表讲话，称韩国和美国举行的联合军事演习“本质上具有前所未有的挑衅性，极有可能引发战争”。

“朝鲜只能加强核威慑能力，以对抗美国日益增强的核威胁。现在朝鲜有能力威慑美国，如有必要，有能力发动先发制人的打击，”李洙墉说道。

他表示，朝鲜会不遗余力地推动“今年朝韩关系出现大的改变”。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。