朝鲜官媒称一名美国游客在朝被扣

特雷莎·梅将做出中止欧盟人员自由进入英国的竞选承诺--报载
路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
路透首尔6月6日（记者 Jack Kim） - 朝鲜周五称，扣留了一名违反朝鲜法律的美国游客；被朝鲜扣留的美国人已达三名。
朝鲜中央通讯社周五报导称，当局正在盘问这名美国人，因其行为不符合游客目的。
报导只提到了这名美国人的朝鲜语名字，称他4月29日进入朝鲜。报导未提供其他细节。
周五早些时候，日本共同社援引匿名外交消息人士报导称，朝鲜在5月中旬扣留了一名美国公民。
另外两名被朝鲜扣留的美国人分别为被扣18个月的韩裔传教士裴俊浩和4月起被扣的另外一名男子。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：
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