朝鲜官媒称一名美国游客在朝被扣

路透首尔6月6日（记者 Jack Kim） - 朝鲜周五称，扣留了一名违反朝鲜法律的美国游客；被朝鲜扣留的美国人已达三名。

朝鲜中央通讯社周五报导称，当局正在盘问这名美国人，因其行为不符合游客目的。

报导只提到了这名美国人的朝鲜语名字，称他4月29日进入朝鲜。报导未提供其他细节。

周五早些时候，日本共同社援引匿名外交消息人士报导称，朝鲜在5月中旬扣留了一名美国公民。

另外两名被朝鲜扣留的美国人分别为被扣18个月的韩裔传教士裴俊浩和4月起被扣的另外一名男子。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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