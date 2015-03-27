中俄美日韩推动朝核六方会谈重启

中国大飞机C919首飞成功
路透上海5月5日 - 中国国产大型客机C919周五在上海首飞80分钟后成功降落。这对于希望提高在全球航空市场地位的中国当局来说，是重要一步。
路透首尔/北京3月26日 - 俄罗斯和中国本周讨论恢复朝鲜核项目六方会谈；一名韩国外交官称，五国已经同意向朝鲜提出重新开始谈判的条件。
“双方就朝鲜半岛局势和重启六方会谈问题交换了意见，”中国外交部周二在其网站上发布与俄罗斯会面的消息称。
本月早些时候，韩国六方会谈代表黄浚局称，中国、俄罗斯、美国、日本和韩国就如何重启六方会谈达成“一定程度的共识”。
“现在是时候进行‘探索性对话’了，从而将五国的共识转达给朝鲜，以了解朝鲜的反应，”黄浚局3月12日发表演讲时说道。
“如果对话能够证明朝鲜对无核化谈判的诚意，六方会谈可以重启。”（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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