朝鲜官员称韩国有关金正恩下令处决官员的报告是“恶意中伤”--CNN

路透首尔5月7日 - 韩国国家情报院上周发布报告称，朝鲜领导人金正恩今年已下令处决15名高官；朝鲜官员称这是“恶意中伤”，但承认确有官员被处决。

韩国国家情报院上周在国会会议上称，金正恩下令处决了包括副外长在内的15名官员，因为他们挑战其权威，并称金正恩利用威胁统治国家。

朝鲜国家统一研究院（Institute for Research into National Reunification）副院长Pak Yong Chol在被CNN问及韩国该报告时指称此为“恶意中伤”。

“特别是他们试图将这一指控与我们的伟大领导人金正恩元帅联系起来。”CNN网站援引Pak报导称。

Pak承认确有试图推翻或颠覆政府的人被处决。“追究、打击和处决敌对势力在任何国家都是很正常的。”（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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