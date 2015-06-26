朝鲜警告外国人不要将含不良内容的材料带入朝鲜

路透首尔6月26日（记者 James Pearson） - 朝鲜外务省发布通知称，已经警告住在平壤的外国人不要通过U盘与朝鲜公民分享外界的媒体内容，打击朝鲜所说的“不良内容”。

大部分朝鲜人无法接触到外面的互联网或外国媒体，但人们经常通过U盘分享电影、音乐和文学作品。

路透看到的该份通知显示，朝鲜不允许在平壤的外国人进口“任何形式的数据媒体，包括印刷品、手机和含有‘虚假宣传’或与色情有关的图片、电影和文学作品的U盘”。

通知称，一些进入朝鲜的外国人将印刷品和含有“不良内容”的U盘留在旅游景点，或是将这些东西交给朝鲜人。

“我们认为这样的行为是与朝鲜的安全直接有关的严重问题，”通知称。通知的时间为周四，对象为驻平壤的外交和国际机构。

“因此，朝鲜有关当局正在包括机场在内的朝鲜每个入境口岸采取诸如对印刷品和存储媒体进行严格审查的措施。”

通知还指出，尽管那些持有外交护照的人无需接受直接审查，任何被发现带有违规材料的人都必须自行承担后果。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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