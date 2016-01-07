朝鲜核试验令全球大国在强化制裁上左右为难

2016年1月6日，韩国气象局一位官员在首尔的媒体吹风会上指出韩国所观察到的地震波来源。 REUTERS/Kim Hong-Ji

路透华盛顿1月6日（记者 David Brunnstrom/Joel Schectman） - 朝鲜周三进行核试验之后，美国总统参选人和国会议员纷纷要求对朝鲜施加进一步制裁。但是，前任美国官员和分析人士称，世界大国很可能并不情愿采取会迫使朝鲜放弃核项目的必要强硬手段。

朝鲜已经受到广泛国际制裁，外交官们称联合国安理会成员国料将在未来几天磋商增加制裁的可能性。但是，目前为止采取的制裁措施并不包括迫使伊朗进行谈判的全面经济攻势。

亚洲分析人士称，中国很可能支持联合国实施更多制裁措施，但是前提是在一定限度之内，因担心朝鲜出现动荡。

华府也保持谨慎。前美国官员称，尽管美国针对朝鲜的军事和武器项目实施了强烈的制裁措施，但是并未进行致命的经济制裁，部分原因是这将影响到与朝鲜有大量业务往来的中国企业和银行。

“我们的相互关联度很深，如果在经济上打击了中国，也会殃及自身，”Joseph DeThomas称。他曾是一名美国外交官，曾参与对朝鲜和伊朗的制裁工作。他指的是中美间紧密的经济关系。

美国大选共和党参选人特朗普敦促中国约束朝鲜，否则将面临贸易后果，而民主党参选人希拉里表示，美国应该强化对朝鲜的制裁，呼吁北京当局采取更加明确的立场，阻止平壤“不负责任的行为”。

美国国务院发言人科比（John Kirby）称，美国将与国际社会一道对朝鲜作出“适当回应”。他表示，回应将“审慎、深思熟虑、强硬、明确和简明”。

日本首相安倍晋三的顾问Katsuyuki Kawai称，日本已经开始与美国讨论新的联合国制裁决议。

Kawai告诉路透，日本的选项之一就是恢复2014年解除的对朝鲜的双边制裁。

DeThomas称，中国可以通过限制对朝鲜的能源供应和矿业投资，对朝鲜施加更大的压力。中国还可以限制非正式边境贸易，甚至对朝鲜难民采取不同的措施--接纳他们而非拒之门外。

但是DeThomas称，联合国任何有关制裁的磋商都将难以出台可以让朝鲜真正出现变化的必要措施。

“从中国的角度来看，朝鲜发展核武器是一件坏事，但是朝鲜政权倒台将更加糟糕，”DeThomas指出。

美国财政部海外资产控制办公室前资深顾问Adam Smith指出，鉴于朝鲜经济规模小且孤立于国际社会，即便动用最强硬的措施，可能也不会改变朝鲜的行为。（完）