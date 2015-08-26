朝鲜洪水导致40人丧生 上万人受影响

路透首尔/北京8月26日（记者 James Pearson/Megha Rajagopalan） - 国际红十字会和朝鲜媒体称，朝鲜大雨导致40人死亡，数以千计人被洪水围困，引发“大规模”损失。

国际红十字会发言人Hler Gudjonsson在北京对路透称，超过1.1万人被迫离开家或被洪水影响。洪水在周六和周日冲击了朝鲜东北部城市罗津。

罗津是咸镜北道罗先经济特区的首府，在朝鲜与俄罗斯和中国的边境附近。

“雨很大，很急。周六一早罗津被淹。汽车在水中行驶，像船一样。”一名在洪水发生时在该地区的消息人士对路透称。

朝鲜官方媒体称，周末的250毫米降雨导致40人死亡，造成“大规模”损失，其中约155毫米的降雨发生在周六的三个小时里。

一家中国新闻网站称，中国当局与朝鲜边境官员合作疏散了484名中国游客，他们在通往边境的唯一一条公路部分路段被冲毁后被困。

这家网站还表示，中国当局派出了翻斗车、叉车和其他重型设备前往罗津帮助救灾。该网站报导并称，所有游客都是安全的。

打给珲春市政府的电话无人接听。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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