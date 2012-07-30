金正恩欲推行经济改革 米价高涨饥民陡增

路透首尔7月27日电(记者 Ju-min Park)---所谓朝鲜年轻领导人金正恩计划改革经济的传言已产生影响：该国米价已上涨至多数家庭难以负担的高度。

现居韩国的朝鲜叛逃者Seo Jae-pyoung与一名朝鲜朋友通话，後者暗中联系他，希望能走私现金入境。

Seo对路透表示：“他（朋友）没办法应付高物价，称米价飙升……他的钱都用光了。”

“这表明朝鲜的经济情况正严重恶化……我感觉已经到了生死存亡之际，金正恩或许清楚，不进行改革或对外开放，朝鲜政权不会维持很久。”

米价上升的另外一个原因是中间商的囤积。中间商希望改革的传言能最终落实，并从中谋利。

一名与中朝两国都有关系的消息人士告诉路透，朝鲜正加紧试行经济改革。

在这样一个高度隔绝且多疑的国家，由於禁止国民与外部人士随意接触，很难获得相关证据。由於叛逃者通常需数月才能逃离朝鲜，因而相关信息往往滞後。

但路透在首尔采访到的一些叛逃者称，他们与朝鲜的朋友保持着秘密接触。路透还采访了最近数月在政府支持下前往朝鲜的外籍人士。

总体印象是，在金正恩执政的七个月中，朝鲜鲜有实质性的改变。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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