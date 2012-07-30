金正恩欲推行经济改革 米价高涨饥民陡增

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透首尔7月27日电(记者 Ju-min Park)---所谓朝鲜年轻领导人金正恩计划改革经济的传言已产生影响：该国米价已上涨至多数家庭难以负担的高度。
现居韩国的朝鲜叛逃者Seo Jae-pyoung与一名朝鲜朋友通话，後者暗中联系他，希望能走私现金入境。
Seo对路透表示：“他（朋友）没办法应付高物价，称米价飙升……他的钱都用光了。”
“这表明朝鲜的经济情况正严重恶化……我感觉已经到了生死存亡之际，金正恩或许清楚，不进行改革或对外开放，朝鲜政权不会维持很久。”
米价上升的另外一个原因是中间商的囤积。中间商希望改革的传言能最终落实，并从中谋利。
一名与中朝两国都有关系的消息人士告诉路透，朝鲜正加紧试行经济改革。
在这样一个高度隔绝且多疑的国家，由於禁止国民与外部人士随意接触，很难获得相关证据。由於叛逃者通常需数月才能逃离朝鲜，因而相关信息往往滞後。
但路透在首尔采访到的一些叛逃者称，他们与朝鲜的朋友保持着秘密接触。路透还采访了最近数月在政府支持下前往朝鲜的外籍人士。
总体印象是，在金正恩执政的七个月中，朝鲜鲜有实质性的改变。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透北京2月24日 - 新华视点微博周五称，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，任命黄奇帆、朱小丹、杨雄、刘昆为全国人大财政经济委员会副主任委员。
路透东京2月24日 - 日本首相安倍晋三的夫人已经与一家陷入低价购地丑闻的学校断绝关系，该校的经营者以超低价格购买国有土地而受到指责，丑闻迅速演变成了困扰安倍晋三的政治麻烦。