欧盟称朝鲜半岛危机不是撤出外交人员的理由

国泰君安期货：贵金属有望获得向上支撑，未来一两个月以回调买入为主
近日贵金属波动较大，从直线拉升到直线跌落，避险情绪虚晃一枪，金银价格重新回归利率驱动的本源。其中，黄金走势比白银更稳健，仍处于重心缓步上移的通道中，而白银市场扰动因素相对较多，但鉴于两者间的紧密关系，这或许意味着白银能够修复这两日的跌幅，回到此前的高点平台。
(本文由路透中文网编译提供)
路透布鲁塞尔4月10日 - 欧盟周三对朝鲜表示，朝鲜半岛局势持续紧张不构成欧盟国家撤出外交人员的理由。
一名欧盟发言人表示，瑞典代表欧盟27国将该信息传递给朝鲜外交部，对朝鲜上周称其在4月10日后无法保证各国外交官安全的警告作出回应。
欧盟外交政策负责人凯瑟琳·阿什顿的发言人克希詹基科（Maja Kocijancic）表示：“尽管（朝鲜）有意使用挑衅性言论加剧当前的紧张气氛，但我们的判断是，当前局势尚不构成欧盟成员国（从朝鲜或韩国）撤离或重新安置外交人员的理由。”
韩国周三表示，经过最近几周的战争恫吓之后，为了彰显武力，朝鲜随时试射一枚中程导弹的可能性“非常高”。
克希詹基科表示，欧盟成员国尚未修改对该地区的旅行建议。德国、瑞典、英国、波兰、捷克、保加利亚、罗马尼亚等七个欧盟成员国在朝鲜设有大使馆。
“欧盟呼吁朝鲜进一步克制挑衅性言论或行动，并真诚地与国际社会进行接触，平息紧张局势，并通过对话寻求实现半岛无核化和稳定的长久解决方案。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
近日贵金属波动较大，从直线拉升到直线跌落，避险情绪虚晃一枪，金银价格重新回归利率驱动的本源。其中，黄金走势比白银更稳健，仍处于重心缓步上移的通道中，而白银市场扰动因素相对较多，但鉴于两者间的紧密关系，这或许意味着白银能够修复这两日的跌幅，回到此前的高点平台。
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