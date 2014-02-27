朝鲜发射了四枚短程飞弹--韩联社

路透首尔2月27日 -韩国国防部的一名媒体事务官员表示，朝鲜周四向东海岸以外的海面发射了四枚短程飞弹。该官员未提供有关发射意图的相关信息。

该官员称，朝鲜于0842GMT在与韩国边境的北部山地发射了这几枚飞弹。

朝鲜过去也曾向海面发射短程飞弹，作为军事演习的一部分。(完)

(编译 王翔琼；审校 郑茵)

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