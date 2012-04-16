金正恩迫于困境 除延续先军政策别无他法

路透首尔4月15日电（记者 David Chance/Christine Kim）---朝鲜领导人金正恩在火箭发射失败後鲜有选择，只能延续其父节衣缩食发展军工的政策，并以此向国际社会换取援助和认可。

上周五火箭发射失败後，金正恩并不担心此事会引发政变或社会动乱，而是领导该国在周日举行了庆典活动，纪念其祖父金日成诞辰100周年。

批评人士谈及火箭发射的目的时称，朝鲜自诩拥有一支120万人的强大军队，希望能够拥有核武器并发展到可打到美国的能力。

根据美国中央情报局（CIA），朝鲜这些宏伟规划的背後则是忍受着营养不良困扰的2,300万民众，而该国的经济年产值按购买力平价（PPP）计算仅有400亿美元，远低於韩国拥有的1.5万亿美元的经济产出规模。

经济规模如此之小意味着发展并非解决问题的正解，金正恩不得不延续其父金正日的“先军”政策。

英国诺丁汉特伦特大学（Nottingham Trent University）的朝鲜问题专家Virginie Grzelczyk称，“对金正恩而言，开放朝鲜意味着放弃其祖父和父亲建立并发展起来的体系。”

“金正恩不大可能因火箭发射失败而失去权力，因为精英们和军方需要他那合法且神秘的身份来安抚朝鲜民众。”

分析人士称，由於缺少在国际社会上真正的地位，朝鲜只能依赖定期的火箭发射、核试验及攻击韩国，来提醒国际社会其自身的存在。

韩国国民大学（Kookmin University）的朝鲜问题专家Andre Lankov称，“从国际角度看，他们（朝鲜）眼下不得不进行核试验，甚至可能是使用铀的核试验，目的只是想展示他们应当得到重视。”

专家指出，不管朝鲜经济状况如何，研发导弹和核武器仍将是朝鲜的优先任务。韩国媒体发布的数据显示，过去几年朝鲜用於核计划及导弹项目的支出达30亿美元。

韩国国防大学教授Kim Yeon-su称，“即使金正日承认首次发射耗资达数百万美元，即使这些成本是由朝鲜人民承担的，他也会说这是必要的。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。