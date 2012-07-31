联合国将派工作组赴朝鲜评估灾情

路透首尔7月30日电（记者 Choonsik Yoo/Ju-min Park）---联合国官员周一对路透表示，周二将向朝鲜派出一个工作小组，评估近期洪水给该国造成的影响，并据此起草一份援助计划。

该工作组将是金正恩掌权数月来进入朝鲜的最高级别代表团。

联合国儿童基金会的官员称，联合国官员和朝鲜官员周一举行了会谈，朝鲜方面在会上提供了对灾害的评估情况。

“我们同意明天（7月31日）向受灾最重的两个地区派出跨机构快速评估小组。”联合国儿童基金会东亚和太平洋首席联络官Christopher de Bono在邮件声明中称。

“在工作组确认受损情况并评估受灾人口急需援助情况之後，联合国将考虑如何应对。”

朝鲜官方媒体报导，7月18-25日之间的暴雨导致88人死亡，数万人无家可归，农田被毁。

朝鲜中央通讯社还称，截至周一上午的24个小时里，该国再次遭遇强度达400毫米的暴雨。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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