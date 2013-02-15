独家：朝鲜向中国表示已准备好进行新的核试验

路透北京2月15日（记者 林洸耀） - 一知情消息人士称,朝鲜向中国表示,该国准备好今年要再进行一次甚至两次核试验,以迫使美国与朝鲜进行外交协商.

该名与北京和平壤当局高层有直接联系的消息人士称,今年进一步的核试验也可能伴随火箭试射一同进行.

朝鲜周二进行了第三次核试验,引发国际间的谴责,美国也警告称这是威胁和挑衅的行为.

"一切准备就绪.第四和第五次核试验,以及火箭试射很快就可以进行,可能在今年内,"该消息人士称,第四次核试验规模会比第三次大许多,相当于10千吨的黄色炸药(TNT).

消息人士称,除非美国和朝鲜进行协商,且美国放弃平壤认为是试图推翻该国政权的政策,否则朝鲜将会进行核试验.

他指出,朝鲜也重申长久以来的希望,即美国与其签署最终和平协议,并建立外交关系.

消息人士指出,中国可能同意联合国对朝鲜进行新的制裁.(完)

(编译 王冠中; 审校 张明钧)

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