朝鲜将派金永南出席不结盟运动峰会--朝中社

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透首尔8月23日电---朝鲜中央通讯社（KCNA）周四报导称，朝鲜最高人民会议常任委员会委员长金永南（Kim Yong-nam）将出席下周在伊朗召开的不结盟运动峰会。
最近有传言称，朝鲜领导人金正恩将赴伊朗出席此次会议。但朝中社报导称，金永南将代表朝鲜出席会议。
“应伊朗总统艾哈迈迪内贾德邀请，朝鲜最高人民会议常任委员会委员长金永南将出席在德黑兰召开的第16届不结盟运动峰会，并对伊朗伊斯兰共和国进行正式友好访问，”报导称。
不结盟运动是朝鲜参加的为数不多的多边论坛之一，但数十年来，朝鲜最高政治领导人一直没有出席过会议，只是派代表参加。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。