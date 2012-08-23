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时事要闻 | 2012年 8月 23日 星期四 09:33 BJT

朝鲜将派金永南出席不结盟运动峰会--朝中社

路透首尔8月23日电---朝鲜中央通讯社（KCNA）周四报导称，朝鲜最高人民会议常任委员会委员长金永南（Kim Yong-nam）将出席下周在伊朗召开的不结盟运动峰会。

最近有传言称，朝鲜领导人金正恩将赴伊朗出席此次会议。但朝中社报导称，金永南将代表朝鲜出席会议。

“应伊朗总统艾哈迈迪内贾德邀请，朝鲜最高人民会议常任委员会委员长金永南将出席在德黑兰召开的第16届不结盟运动峰会，并对伊朗伊斯兰共和国进行正式友好访问，”报导称。

不结盟运动是朝鲜参加的为数不多的多边论坛之一，但数十年来，朝鲜最高政治领导人一直没有出席过会议，只是派代表参加。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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