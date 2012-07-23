独家：金正恩计划在朝鲜进行农业与经济改革--消息人士

朝鲜中央通讯社（KCNA）发布的女子组合在平壤演出的图片。 REUTERS/KCNA

记者 林洸耀

路透北京7月20日电---在朝鲜和中国政府中均有关系的消息人士表示,朝鲜正准备好实施农业和经济改革.此前该国年轻的领导人金正恩与其姑夫张成泽解除了前人民军次帅李英浩的职务,因後者反对改革.

消息人士还称,朝鲜政府已设立一个特别局,以从军方手中接过对经济的控制权.朝鲜的军队规模居世界前列,在金正日执政时拥有管理国家的权力.

李英浩及其支持者的垮台令金正恩与张成泽得以尝试挽救遭遇重创的经济,以避免政权崩溃.外界普遍认为,张成泽才是朝鲜真正的幕後掌权人.

该消息人士在过去曾多次作出准确预测,包括2006年提前几天预测朝鲜实施首次核试验,以及张成泽的平步青云.

这些变动可能预示着朝鲜将实施几十年来最为重要的改革.该国之前进行的多次市场经济改革尝试都以失败告终,最近一次改革努力是在2009年底进行的大规模币值调整,此举引发民众愤怒,并且外界普遍认为这导致朝鲜前计划财政部长朴南基被枪决.

"李英浩是金正日'先军政治'最热烈的拥护者."该消息人士告诉路透.

这位要求匿名的消息人士称,最大的问题是他反对政府从军方手中取回经济控制权.

记者以电话连络朝鲜驻北京大使馆,大使馆拒绝置评.

**改革**

"这并不令人意外.金正恩似乎对此(改革)进行过相当多研究,汲取了许多教训,或许试着想以适合其情况,且融合当前政策的方式塑造改革.李英浩的去职与此有很大关系."高丽大学教授Yoo Ho-yeol表示.

他预计张成泽将加强推动朝中的合资项目.

但中共中央党校的朝鲜问题专家张琏瑰持怀疑态度.

他指出,从朝鲜劳动党的机关报《劳动新闻》多次宣布坚决批判改革开放就可看出这一点.

**政治局**

消息人士称,朝鲜政府已经成立"政治局",旨在从军队手中接过掌管经济的权力.该国经济自1990年代发生严重饥荒後一直步履蹒跚.

"过去,政府在经济方面没有发言权.军队控制了经济,但现在这种情况将会改变."该消息人士称.

消息人士还称,金正恩已经在朝鲜劳动党设立一个"经济改革小组",研究农业和经济改革,而且将学习中国的经验.

消息人士指出,还不清楚政府"政治局"和劳动党"经济改革小组"将由谁领导,但改变势在必行.(完)

--编译 徐文焰/张若琪/杜明霞;审校 程琳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。