朝鲜同意重启事关绑架日本公民的调查--安倍晋三

路透东京5月29日 - 日本首相安倍晋三周四称，朝鲜同意重启对几十年前所绑架日本公民的遭遇进行调查。

日本内阁官房长官菅义伟表示，日本已经同意，只要朝鲜重启调查，就会放松一些针对朝鲜的制裁。

“在每一位父母能够拥抱自己的孩子以前，我们的工作不会停止。这是通往整体解决的第一步。”安倍对记者说道。

朝鲜2002年承认在20世纪70和80年代绑架日本公民帮助训练间谍。五名被绑架者及其家属回到了日本。

朝鲜称，剩余八名被绑架者已经去世，但日本要求朝鲜提供这些人的更多信息，以及其他日本认为也遭朝鲜绑架者的信息。

日本和朝鲜官员本周在斯德哥尔摩会面，探讨绑架问题和朝鲜的核项目和导弹项目。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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