开城工业园朝方工人停工--韩媒

路透首尔4月9日（记者 Christine Kim） - 韩国联合通讯社报道称，周二早些时候在开城工业园区工作的朝鲜工人并未上班，一天前朝鲜称将撤出所有工人并无限期暂停运营。

朝鲜周一停止了开城工业园区的工作，这是该园区2004年开始出货以来首次。在开城工业园区工作的朝鲜工人超过5万。

韩国一名政府官员无法立即确认韩联社的报道，称当局正在进行调查。

朝鲜中央通讯社周一援引朝鲜高级官员Kim Yang Gon的话称，朝鲜晚些时候将决定是否继续运营该园区。

朝鲜禁止韩国人进入该园区以来，园区内仍有约475名韩国人。韩国统一部称，周二料有77名韩国人回到韩国。

韩国统一部指出，因原材料短缺，园区内13家工厂停止运营。园区内123家韩国企业每年支付的薪水超过8,000万美元。

在园区内设有工厂的一家韩国服装公司的高管周一晚些时候称，他的雇员们表示将继续留在工厂里。“坦白讲，我不知道该怎么办。我不能简单地告诉我的工人留下或是离开。”这位匿名高管表示。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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