朝鲜金正恩指导新型火箭引擎测试 要求准备好发射卫星

特朗普称英国退欧将成为“伟大的事情” 想大幅削减核武
路透伦敦1月15日 - 英国泰晤士报报导称，美国候任总统特朗普表示，英国退欧将成为“伟大的事情”，而且他希望与俄罗斯之间的任何核武器协议都应包括大幅削减核武。
路透首尔9月20日 - 朝鲜朝中社周二报道称，朝鲜领导人金正恩视察了用于发射卫星的新型火箭引擎的地面测试。这是该国今年以来接连实施导弹相关测试的最新一次行动。
朝中社称，金正恩要求科学家和工程师“在成功试验的基础上，为尽快发射卫星做好准备”，表明朝鲜可能很快再次发射远程火箭。
在金正恩的指示下，朝鲜今年以前所未见的频率进行了核武与弹道导弹试验，其中包括2月的一次卫星发射，外界普遍认为此次发射是在测试远程弹道导弹技术。
“金正恩...视察了西海太空中心，指导了新型同步卫星运载火箭大功率引擎的地面喷气测试，”朝中社称。
西海中心是朝鲜刚刚完成升级的火箭站，在2月发射了一颗卫星，并已进行过另一次火箭测试。(完)
(编译 徐文焰；审校 戴素萍)
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