罗德曼称金正恩有个女儿

路透首尔9月9日 - 据美国NBA前球星丹尼斯·罗德曼称，朝鲜领导人金正恩有个女儿。

朝鲜官方通讯社去年发布的照片显示，金正恩的夫人李雪主似已怀孕，但此事未能获得证实。李雪主随后一段时间未曾公开露面，去年10月才又重回公众视线。

罗德曼称金正恩是他的“朋友”，还对英国《卫报》说他抱过金正恩的女儿。罗德曼上周刚对朝鲜进行了访问，这是他今年第二次访问该国。

“我抱过他们的宝宝Ju-ae，还和金正恩的夫人交谈过。他是个好爸爸，有个美好的家庭，”《卫报》援引罗德曼的话称。

尽管金正恩的姑姑等女性亲属在政府担任要职，但按照朝鲜传统，金正恩的女儿（Ju-ae）不太可能成为掌管该国政权的接班人。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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