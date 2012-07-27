金正恩夫人曾去过韩国--消息

路透首尔7月26日电（记者 Ju-min Park）---朝鲜新领导人金正恩如果想了解韩国，问他妻子李雪主（Ri Sol-ju）就行，因为她曾经去过韩国。

朝鲜电视台周三宣布金正恩已结婚，近日陪其出席多个场合的神秘女子就是他的妻子。

韩国一名议员周四告诉路透，李雪主2005年曾以啦啦队成员的身份参加在韩国举行的亚洲田径锦标赛。

她最近陪金正恩出席多个场合，与当初金正日从未与任何妻子一起在公众场合出现形成了鲜明反差。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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