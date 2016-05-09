多名诺贝尔奖得主近期访问朝鲜

路透北京5月7日（记者 白宾） - 多名诺贝尔奖得主无视韩国反对，近日按计划访问朝鲜，他们表示希望通过非政治的学术外交，向朝鲜递出橄榄枝。

诺贝尔化学奖得主阿龙·切哈诺沃（Aaron Ciechanover）、诺贝尔经济学奖得主芬恩·基德兰德（Finn Kydland ）以及诺贝尔医学奖得主理查德·罗伯茨（Richard Roberts）4月29日抵达朝鲜，参加高校学术交流为主的项目，此行得到了国际和平基金会的支持。

国际和平基金会主席莫拉维兹（Uwe Morawetz）从平壤返回后在北京对记者称，前往朝鲜前他曾在曼谷与韩国大使会面。国际和平基金会在曼谷设有办事处。

“韩国（驻泰国）大使要求我们将行程推迟到党代会后，但没有要求我们取消行程。”莫拉维兹说道。他指的是5月6日开始的朝鲜劳动党第七次全国代表大会。

“问题在于，诺贝尔奖得主都是大忙人，我们不能把已经计划了两年半的活动改期。”

“因此我们明确表态将如期访问（朝鲜），不过美国政府从未为此与我们联系。”

学者代表团此行未与朝鲜高官会面，但莫拉维兹称他之前曾与朝鲜最高人民会议常任委员会委员长金永南会面，因此知道此项交流活动得到了最高层的支持。

莫拉维兹指出，学者们此次访朝讨论的是医疗和经济领域问题，并非核问题。（完）