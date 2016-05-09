多名诺贝尔奖得主近期访问朝鲜

国际油市：亚洲柴油裂解价差上涨，受印尼及斯里兰卡需求推动
印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京5月7日 - 多名诺贝尔奖得主无视韩国反对，近日按计划访问朝鲜，他们表示希望通过非政治的学术外交，向朝鲜递出橄榄枝。
诺贝尔化学奖得主阿龙·切哈诺沃（Aaron Ciechanover）、诺贝尔经济学奖得主芬恩·基德兰德（Finn Kydland ）以及诺贝尔医学奖得主理查德·罗伯茨（Richard Roberts）4月29日抵达朝鲜，参加高校学术交流为主的项目，此行得到了国际和平基金会的支持。
国际和平基金会主席莫拉维兹（Uwe Morawetz）从平壤返回后在北京对记者称，前往朝鲜前他曾在曼谷与韩国大使会面。国际和平基金会在曼谷设有办事处。
“韩国（驻泰国）大使要求我们将行程推迟到党代会后，但没有要求我们取消行程，”莫拉维兹说道。他指的是5月6日开始的朝鲜劳动党第七次全国代表大会。
“问题在于，诺贝尔奖得主都是大忙人，我们不能把已经计划了两年半的活动改期。”
“因此我们明确表态将如期访问（朝鲜），不过美国政府从未为此与我们联系。”
学者代表团此行未与朝鲜高官会面，但莫拉维兹称他之前曾与朝鲜最高人民会议常任委员会委员长金永南会面，因此知道此项交流活动得到了最高层的支持。
莫拉维兹指出，学者们此次访朝讨论的是医疗和经济领域问题，并非核问题。（完） 编译：李富强 发稿：朱淑珍
印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
(重发以对齐表格) 路透1月18日 - 印尼股市周三收高，止住七连跌，日常消费品类股占据上涨个股的近一半，而新加坡股市 则连续第三日下滑。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.4%，因投资者认为美国当选总统特朗普对美元强 势的担忧将惠及一些东南亚股市。 在接受华尔街日报采访时，美国当选总统特朗普表示美国公司“无法(同中国)竞争，因为美元汇价太高了 ，这会扼杀我们自己。” 美元指数 最新报100.50，上涨0.2%，之前一度在周二跌至100.26，为12月8日以来最低。 印尼股市 录得八个交易日以来的首次上涨，上涨个股数量超过下跌个股数量。 投资者在留意印尼央行的动态，后者料在周四维持指标利率不变，在全球充斥不确定性以及国内面临价格 压力之际，该央行正在密切监控印尼卢比的走势。 马来亚银行金英证券分析师Rahmi Marina在一份报告中写道，为了在宏观经济稳定和国内经济复苏之间求 得平衡，本月指标利率预计会维持不变。 菲律宾股市 上涨0.5
路透香港1月18日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变幅 保荐人