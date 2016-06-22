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亚洲 | 2016年 6月 22日 星期三 16:45 BJT

韩国总统谴责朝鲜“草率地挑衅”

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔6月22日 - 韩国总统朴槿惠周三称，朝鲜持续试射导弹和进行核试验，正在走向自我毁灭。

“朝鲜政权应该认识到，草率的挑衅将导致完全的孤立和自我毁灭，”朴槿惠说道。

朝鲜周三试射了似乎是两枚舞水端中程导弹，其中第二枚导弹飞行了约400公里。(完)

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