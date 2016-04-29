朝鲜在劳动党全国代表大会前夕加强安全工作--韩国

韩国法院周三将裁决是否逮捕三星电子副会长李在镕
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
路透首尔4月29日 - 韩国周五称，朝鲜在劳动党全国代表大会前夕加强安全，避免出现任何“事故”。
从5月6日起，数以千计的代表将聚集到朝鲜首都平壤，参加36年来首次全国代表大会。朝鲜领导人金正恩料在此次大会上加强其领导地位，并正式宣布朝鲜为核武器国家。
“加强安全可以被看作是防止全国代表大会期间出现事故的措施，”韩国统一部发言人郑俊熙在记者会上说道。
郑俊熙表示，朝鲜过去曾在重要活动前采取这样的措施，有时还会出于同样的原因关闭与中国的边境。
朝鲜去年10月宣布将召开劳动党全国代表大会，但周三才确认将于5月6日开幕。
脱北者运营的网站Daily NK称，从4月中开始，平壤不允许自由进出，各道抽调安全人员加强国内监控。
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
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