朝鲜在劳动党全国代表大会前夕加强安全工作--韩国

路透首尔4月29日 - 韩国周五称，朝鲜在劳动党全国代表大会前夕加强安全，避免出现任何“事故”。

从5月6日起，数以千计的代表将聚集到朝鲜首都平壤，参加36年来首次全国代表大会。朝鲜领导人金正恩料在此次大会上加强其领导地位，并正式宣布朝鲜为核武器国家。

“加强安全可以被看作是防止全国代表大会期间出现事故的措施，”韩国统一部发言人郑俊熙在记者会上说道。

郑俊熙表示，朝鲜过去曾在重要活动前采取这样的措施，有时还会出于同样的原因关闭与中国的边境。

朝鲜去年10月宣布将召开劳动党全国代表大会，但周三才确认将于5月6日开幕。

脱北者运营的网站Daily NK称，从4月中开始，平壤不允许自由进出，各道抽调安全人员加强国内监控。

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