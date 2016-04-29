朝鲜在劳动党全国代表大会前夕加强安全工作--韩国

中国个股：永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市 周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔4月29日 - 韩国周五称，朝鲜在劳动党全国代表大会前夕加强安全，避免出现任何“事故”。
从5月6日起，数以千计的代表将聚集到朝鲜首都平壤，参加36年来首次全国代表大会。朝鲜领导人金正恩料在此次大会上加强其领导地位，并正式宣布朝鲜为核武器国家。
“加强安全可以被看作是防止全国代表大会期间出现事故的措施，”韩国统一部发言人郑俊熙在记者会上说道。
郑俊熙表示，朝鲜过去曾在重要活动前采取这样的措施，有时还会出于同样的原因关闭与中国的边境。
朝鲜去年10月宣布将召开劳动党全国代表大会，但周三才确认将于5月6日开幕。
脱北者运营的网站Daily NK称，从4月中开始，平壤不允许自由进出，各道抽调安全人员加强国内监控。(完)
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市 周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
韩国综合股价指数(KOSPI) 微跌至2,071.64点。 近盘中时分，外资小幅卖超韩股。 LG电子 涨2.5%，韩国电力(KEPCO) 跌1.1%。 下跌个股和上涨个股分别为418支和342支。 三年期公债3月期货跌0.04点至109.64。 0205GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,166.0 1,174.5 日圆/韩元 10.3123/04 10.2959 韩国公债期货 * 109.60 109.64 韩国综合股价指数 2,071.64 2,071.87 ---------------------------------------------------
路透台北1月18日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周三盘初在平盘附近游走。交易员表示，今日午间106/2即将标债，目前空单量爆增至标售金额的逾五成，市场谨慎看待。