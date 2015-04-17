朝鲜警告美国驻韩大使可能面临比刀划破脸“更大的灾祸”

美国驻韩国大使李柏特2015年3月10日在首尔出院的图片。 REUTERS/Kim Hong-Ji

路透首尔4月17日 - 朝鲜宣传部门称，如果美国驻韩国大使李柏特不停止对朝鲜进行“可笑的”指责，他可能面临比刀划破脸“更大的灾祸”。

李柏特周三发表讲话称，如果朝鲜改善人权、采取行动终结其核项目，将会获得繁荣和与外部世界更好的关系。

朝鲜祖国和平统一委员会称，李柏特的评论证明了美国的敌意。

“李柏特需要改变轻率地发表阴谋论、曲解事实以及找茬鼓动战争等坏习惯，”该委员会周四发表评论称。

“否则他可能面临比脸被韩国公民划破更严重的灾祸。”

美国驻首尔大使馆没有立即发表评论。

“这是对我们的攻击和嘲笑，无法令人容忍；也是可笑和无耻的指责，不能不予理会。”朝鲜祖国和平统一委员会称。

（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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