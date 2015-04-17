朝鲜警告美国驻韩大使可能面临比刀划破脸“更大的灾祸”

四分之一法国选民将在周日总统决选时弃权--民调
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透首尔4月17日 - 朝鲜宣传部门称，如果美国驻韩国大使李柏特不停止对朝鲜进行“可笑的”指责，他可能面临比刀划破脸“更大的灾祸”。
李柏特周三发表讲话称，如果朝鲜改善人权、采取行动终结其核项目，将会获得繁荣和与外部世界更好的关系。
朝鲜祖国和平统一委员会称，李柏特的评论证明了美国的敌意。
“李柏特需要改变轻率地发表阴谋论、曲解事实以及找茬鼓动战争等坏习惯，”该委员会周四发表评论称。
“否则他可能面临比脸被韩国公民划破更严重的灾祸。”
美国驻首尔大使馆没有立即发表评论。
“这是对我们的攻击和嘲笑，无法令人容忍；也是可笑和无耻的指责，不能不予理会。”朝鲜祖国和平统一委员会称。
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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