开城工业园产品在首尔热卖

路透首尔8月7日（记者 Hooyeon Kim） - 韩国首都首尔一家专门出售朝鲜产品的商店开张三个月后收入接近14万美元，有助于消除朝鲜产品是劣等和不受欢迎的概念。

开城工业园商店5月开张，展现了朝鲜工人的技能，表明朝鲜可以成为韩国的商业伙伴。

“朝鲜工人很年轻，学东西很快，我们使用的材料来自韩国。因此质量和韩国品牌一样好，而价格相对更低。”商店副总裁Lee Joung-duk说道。

Lee是Young Inner Foam Corp的总裁，该公司是开城工业园125家韩国企业之一。该工业园2003年创立，位于两国边境以北几公里处，目前雇佣约5.3万朝鲜工人。

Lee和其他11家开城工业园中的公司老板合作，各投入约1.7万美元建立了该商店，向消费者直接销售开城工业园的产品。

这家商店有两层，在首尔闹市区销售服装和珠宝盒。生意很不错，每天的销售额在1,700美元左右，顾客超过200位。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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