结束朝韩对峙令韩国总统朴槿惠支持率飙升

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透首尔8月28日（记者 Jack Kim/Ju-min Park） - 周五公布的调查显示，受危机、丑闻和经济低迷困扰的韩国总统朴槿惠的支持率大幅提升，此前韩国与朝鲜达成协议，避免了冲突。
盖洛普的调查表明，朴槿惠的支持率较一周前提升了15个百分点至49%，达到近一年最高水平。周二早些时候达成的协议结束了朝韩两国的武装对峙，为进一步接触铺平道路。
她在谈判中态度强硬也为她加分，她坚持要求朝鲜为两国边境的地雷爆炸道歉。
“这是朝韩两国关系破冰的开始，但还没有产生政治遗产，”位于首尔的总统领导能力研究所（Institute for Presidential Leadership）负责人Choi Jin指出，他所指的是朴槿惠希望实现永久和平，并最终实现统一的抱负。
“她如何继续取得成果，不辜负更高期待，是接下来的挑战。”（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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