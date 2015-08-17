更新版 1-韩国在边界用扩音器进行反朝宣传 朝鲜以牙还牙

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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路透首尔8月17日 - 朝鲜周一恢复在朝韩边境用扩音器进行宣传；数日来韩国也在做类似宣传，以此对非军事区内地雷爆炸事件作出反应。
美国和韩国军队周一开始举行年度联合军事演习，朝韩紧张局势正在升温。
8月4日，两名韩国士兵在非军事区内被地雷炸伤，韩国称地雷是朝鲜埋下的。朝鲜予以否认。
一周后，韩国开始在两国边境的西部和中部使用扩音器宣传反朝鲜的言论。2004年以来，朝韩都不再使用这种宣传方式。
“我们了解到朝鲜军方已经恢复在两国边境的东部地区通过扩音器宣传反韩国言论，”韩国国防部一名官员称。
这名官员表示，韩国计划扩大宣传行动，但未透露细节。(完)
编译 李富强 审校 王凤昌
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”