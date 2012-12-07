韩国称朝鲜领导人打击异议人士

路透首尔12月7日电（记者 David Chance）---韩国一名高官称，朝鲜领导人金正恩准备利用火箭发射来提升在国内的形象，并打击异议人士。有迹象显示朝鲜的权力过渡并不像计划的那样顺利。

朝鲜准备在12月10日至22日之间发射火箭。美国、韩国和日本均对朝鲜的这一行动予以谴责，因其认为这是为能运载核弹头的远程导弹进行技术测试。

金正恩於2011年12月掌权，最初迹象显示他愿意开放朝鲜经济，但现在外界担心他可能会对异议人士进行打击。

“（朝鲜）在进行大规模政治迫害，”韩国总统府一名高级官员称。

他对外国记者讲话时要求匿名，因担心朝韩两国因发射火箭事宜紧张关系升级，他的言论无法通过独立第三方予以核实。

该韩国官员称，金正恩最近几个月对多名军方高层进行肃清，在公开场合出现时常带有武装警卫，这表明其担忧出现动乱。

该官员称，金正恩从另一国为其防暴警察订购了现代化装备，并训练他们应对可能出现的国内骚乱。

该官员拒绝透露这个国家的名字，并表示，韩国尚未看到朝鲜出现动乱的迹象。

据朝中社报导，金正恩本周接见了朝鲜高级执法官员。这名韩国官员称，传出的消息是防止异议出现传播。

“他们在努力铲除那些对朝鲜不满的人，”该韩国官员说道。（完）

编译：程芳 发稿：王凤昌

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