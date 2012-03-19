韩国称朝鲜卫星发射计划是严重挑衅

路透首尔3月19日电(记者 Jeremy Laurence)---韩国周一谴责朝鲜的卫星发射计划，称之为“严重挑衅”，是朝鲜企图研发可发射核武器的远程弹道导弹的幌子。

韩国还发出安全警告，称韩国担心朝鲜在发射弹道导弹後将再进行一场核试验。

朝鲜上周五宣布下月将发射一颗卫星。就在不到两周前，朝鲜与美国达成协议，宣布暂停远程导弹的发射，以换取美国的粮食援助。

韩国政府发言人Park Jung-ha在声明中称：“我国政府认为，朝鲜所谓的卫星发射计划构成严重挑衅，旨在利用弹道导弹技术研发用於发射核武器的远程导弹。”

华府表示，朝鲜远程弹道导弹项目的进展非常快。美国政府去年表示，美国本土可能会在五年内面临朝鲜弹道导弹的威胁。

韩国总统李明博周一会见了负责外交和安全事物的内阁部长，讨论了朝鲜这一出人意料的声明。

Park Jung-ha在声明中表示，韩国将在下周举行的核安全峰会期间与美国、日本、中国和俄罗斯进行密切合作。（完）编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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