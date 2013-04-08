朝鲜似乎在为第四次核试验做准备--报道

特朗普下令对叙利亚实施军事打击
路透佛州棕榈滩4月6日 - 美国总统特朗普周四表示，他下令对叙利亚一处空军基地实施军事打击，日前叙利亚就是从这个基地发动了一次致命化学武器袭击。特朗普还表示，叙利亚使用了违禁化学武器，这点应该毫无争议。
路透首尔4月8日 - 韩国《中央日报》(JoongAng Ilbo)周一援引韩国政府高官的报道称，朝鲜方面的活动似乎表明其正在准备进行第四次核试验，该国核试验场的状况与之前进行核试验前的活动相仿。
朝鲜最近几周的威胁言论益发密集，宣称与韩国进入战争状态，威胁打击美国目标，并阻止韩方人员进入开城工业园区。
《中央日报》援引匿名政府官员的话称：“在朝鲜丰溪里(Punggye-ri)南部隧道，近期人员和车辆活动很活跃。”
这名官员表示：“我们正在进行监控，这种情况很像第三次核试验进行前的活动。”他说，目前尚不清楚这些活动是否旨在误导美国的监控。
朝鲜今年2月12日进行核试验招致联合国更严厉的制裁措施，平壤方面则作出敌意回应。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透佛州棕榈滩4月6日 - 美国总统特朗普周四表示，他下令对叙利亚一处空军基地实施军事打击，日前叙利亚就是从这个基地发动了一次致命化学武器袭击。特朗普还表示，叙利亚使用了违禁化学武器，这点应该毫无争议。
路透华盛顿4月6日 - 美国一位官员表示，美军发射的巡航导弹针对叙利亚飞机、机场跑道和加油站实施了打击，并称巡航导弹击中目标是在周五0045GMT。
路透华盛顿4月6日 - 美国官员周四称，美国向叙利亚政府军目标发射了50枚战斧巡航导弹。特朗普政府指责叙利亚政府军使用化学武器导致许多平民死亡，美国对此做出回应。