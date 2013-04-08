朝鲜似乎在为第四次核试验做准备--报道

路透首尔4月8日 - 韩国《中央日报》(JoongAng Ilbo)周一援引韩国政府高官的报道称，朝鲜方面的活动似乎表明其正在准备进行第四次核试验，该国核试验场的状况与之前进行核试验前的活动相仿。

朝鲜最近几周的威胁言论益发密集，宣称与韩国进入战争状态，威胁打击美国目标，并阻止韩方人员进入开城工业园区。

《中央日报》援引匿名政府官员的话称：“在朝鲜丰溪里(Punggye-ri)南部隧道，近期人员和车辆活动很活跃。”

这名官员表示：“我们正在进行监控，这种情况很像第三次核试验进行前的活动。”他说，目前尚不清楚这些活动是否旨在误导美国的监控。

朝鲜今年2月12日进行核试验招致联合国更严厉的制裁措施，平壤方面则作出敌意回应。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。