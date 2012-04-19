韩国称已装备可打击朝鲜全境的导弹

美国商务部长被提名人罗斯轻松获得参议院批准
路透华盛顿2月27日 - 美国商务部长被提名人、亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)的任命案周一轻松获得批准，坐上美国总统特朗普领导团队的贸易第一把交椅，将开始着手与中国和墨西哥重商贸易关系事宜。
路透首尔4月19日电（记者 Jack Kim）---韩国国防部周四宣布，已经装备巡航导弹，可以打击朝鲜境内的任何目标；昨日朝鲜称准备好对国际社会谴责其发射火箭进行反击。
外界普遍预计，朝鲜将走2009年的老路，未来几周可能进行导弹和核试验，并可能首次使用高浓缩铀。
“（韩国自产的巡航导弹）可以打击朝鲜全境范围内的任何设施和人员。”韩国国防部政策计划官员Shin Won-shik表示。
“我们公开宣布此消息，以彰显我们对朝鲜导弹威胁和军事挑衅作出回应的决心。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透华盛顿2月27日 - 美国、韩国和日本发表联合声明称，三国高级官员周一在华盛顿就进一步限制朝鲜为其武器计划筹集资金进行了磋商。