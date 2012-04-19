韩国称已装备可打击朝鲜全境的导弹

路透首尔4月19日电（记者 Jack Kim）---韩国国防部周四宣布，已经装备巡航导弹，可以打击朝鲜境内的任何目标；昨日朝鲜称准备好对国际社会谴责其发射火箭进行反击。

外界普遍预计，朝鲜将走2009年的老路，未来几周可能进行导弹和核试验，并可能首次使用高浓缩铀。

“（韩国自产的巡航导弹）可以打击朝鲜全境范围内的任何设施和人员。”韩国国防部政策计划官员Shin Won-shik表示。

“我们公开宣布此消息，以彰显我们对朝鲜导弹威胁和军事挑衅作出回应的决心。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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