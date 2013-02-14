核试验？ 韩国人更关心化妆品促销

路透首尔2月13日(记者David Chance/Narae Kim) - 当韩国士兵Kim Kyung-rae周二得知朝鲜进行了核试验时，他首先想到的并非战争迫在眉睫，或是邻国正接近拥有核武器，而是该事件是否会影响到他已经计划好了的假期。

自1950-1953年朝鲜战争以来持续数十年的敌对气氛已使很多韩国人对来自朝鲜的核威胁感到麻木。

“我看到新闻时第一个反应是，‘如果明天不能离开基地的话怎么办？’”24岁的士兵Kim Kyung-rae周三在接受路透采访时表示。

“那是我假期的第一天，”他表示。“基地的气氛与平时没有什么不同。我不认为朝鲜真的会向韩国开战。因为依我看来，他们就像拿着刀的乞丐一样，用威胁来获取更多食物。”

朝鲜在周二进行了第三次核试验，尽管国际社会纷纷对此表示震惊和愤怒，而在韩国国内，类似Kim这样对此事无动于衷的民众并不鲜见。韩国搜索引擎上最热门的搜索词条，为该国一家名为Innisfree的化妆品公司每月的促销活动。

然而在韩国之外，人们似乎不那么乐观，认为朝鲜将不可避免地成为核军备持有国，而国际社会将不得不在此背景下与金正恩打交道。

“哦不，他们真的这么做了，”东京64岁的Yumiko Kuriyama在得知后称，“他们会向日本发射核武器的，这很可怕，太可怕了。”

在韩国却少有这样能被感知到的恐惧，因民众已在这种氛围下生活了几十年，首尔位于朝鲜军队的打击范围内。朝鲜问题在去年12月韩国总统大选中基本不是一个话题，人们更多地关心的是社会福利以及就业问题。

“当我看到新闻后，我想，这件事跟以前一样，会过去的。我昨晚约了朋友出去喝酒，核试验这事我们连提都没提。”首尔的31岁的生意人Josh Lim称。(完)

编译：辛毅 发稿：王凤昌

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