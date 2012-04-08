朝鲜计划进行第三次核试验--韩联社

路透首尔4月8日电---韩国媒体周日报导称，朝鲜不仅在推进火箭发射计划，还准备进行第三次核武器试验。此举不仅会使邻国恐慌，还会激怒西方国家。

韩联社援引一匿名情报消息人士的话报导称，朝鲜正秘密准备进行一次核试验，地点与前两次相同。

消息人士补充道，商业卫星图像显示，朝鲜正在该国东北部咸镜北道吉州郡(Kilju)丰溪里(Punggye-ri)挖掘一条坑道。朝鲜2006年和2009年曾在此地进行过两次核试验。

消息人士说：“我们已经证实，挖掘工作将进入收尾阶段。”

韩联社报导称，卫星图像显示，坑道入口处堆满了泥土和沙子。

今年2月份，朝鲜同意以停止核试验、铀浓缩活动和远程导弹发射，换取粮食援助，引发外界对重启六方会谈可能性的猜想。

朝鲜计划在本月发射火箭，该国称只是向太空发射一枚气象卫星，但韩国和美国称此次火箭发射是一次弹道导弹试验。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。