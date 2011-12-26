金大中遗孀等入朝吊唁金正日

消息人士称中国邀请英国首相特雷莎·梅出席一带一路高峰论坛
路透北京/伦敦2月8日 - 外交消息人士告诉路透，中国已邀请英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)出席5月在北京举行的“一带一路”国际合作高峰论坛。英国方面表示，特雷莎·梅今年将出访中国。
路透坡州12月26日电（记者 Ju-min Park）---韩国已故前总统金大中的遗孀李姬镐，周一穿过韩朝边境，前去吊唁朝鲜已故领导人金正日。
韩国总统李明博2008年上任以来，切断了对朝鲜的援助，希望以此迫使朝鲜放弃核计划并重回谈判桌。这导致韩朝关系降至冰点。
李姬镐率领的13人代表团已乘坐轿车穿过两国边境。她的助理Yoon Chul-koo在非军事区南部边境移民局援引李姬镐的话称，“我希望我的朝鲜之行有助於改善韩朝关系。”
李姬镐代表团此行为期两天，不参加将於12月28日举行的金正日葬礼。
至于代表团是否将会见朝鲜新领导人金正恩，Yoon Chul-koo称，此行“纯属吊唁”。
另外一支由现代集团（Hyundai）已故前会长郑梦宪的夫人玄贞恩率领的吊唁团，也已经启程前往平壤。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京/伦敦2月8日 - 外交消息人士告诉路透，中国已邀请英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)出席5月在北京举行的“一带一路”国际合作高峰论坛。英国方面表示，特雷莎·梅今年将出访中国。
研究公司ForwardKeys基于对全球主要航班预订系统数据的分析指出，预订未来三个月入境美国航班的数量同比增加2.3%。
路透华盛顿2月7日 - 美国众议院议长莱恩(Paul Ryan)周二表示，取代前总统奥巴马医改法案的立法程序将在今年完成。此番言论旨在消除外界对共和党正在放弃有关尽快撤销奥巴马医保(Obamacare)这一竞选承诺的看法。