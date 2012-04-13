韩国试图搜寻火箭残骇 日美谴责朝鲜挑衅行为

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透首尔4月13日电---韩国国防部表示,朝鲜火箭在空中爆炸,碎裂成20多块,并掉落在韩国西岸.
韩国国防部一名官员称,韩国正持续搜寻残骇;其补充道,朝鲜火箭发射是弹道飞弹测试.
此外,白宫指出,尽管朝鲜火箭发射失败,但其挑衅行为危及区域安全,并违反国际法.而美国在面临朝鲜挑衅时保持警戒,且完全信守维持区域盟国的安全.
美国官员表示,朝鲜发射火箭是宣传技俩,其失败将导致"内部分裂".而火箭发射也让朝鲜有机会向客户展示军武,现在其客户在购买前会三思.
美国军方指出,朝鲜第一节火箭坠入首尔西方165公里海面.朝鲜火箭残存部分据信已失败,陆上未见残骇.
另外,日本政府发言人士表示,朝鲜发射火箭是"极端挑衅行为",危及日本的安全.
根据日本政府声明稿,日本首相野田佳彦表示在朝鲜发射火箭後,将加强与相关国家的合作.
声明稿称,他并指示各部官员紧急搜集相关资讯.
日本财务大臣安住淳则表示，关注国际社会对朝鲜发射火箭的反应，可能考虑对朝鲜进行经济制裁。(完)
--编译 龚芳/李婷仪;审校 杜明霞/艾茂林
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透伦敦3月3日 - 多名英国议员表示，英国新的产业战略缺乏长期思维，有可能会犯与先前失败计划相同的错误。今年稍早英国公布了为本国经济退出欧盟而准备的产业战略新计划。
路透华盛顿3月2日 - 美国司法部长塞申斯(Jeff Sessions)周四表示，他将不参与任何有关俄罗斯干预2016年总统大选指控的调查。但他坚称，他未披露去年与俄罗斯大使会面一事，并没有任何过错。