韩国试图搜寻火箭残骇 日美谴责朝鲜挑衅行为

路透首尔4月13日电---韩国国防部表示,朝鲜火箭在空中爆炸,碎裂成20多块,并掉落在韩国西岸.

韩国国防部一名官员称,韩国正持续搜寻残骇;其补充道,朝鲜火箭发射是弹道飞弹测试.

此外,白宫指出,尽管朝鲜火箭发射失败,但其挑衅行为危及区域安全,并违反国际法.而美国在面临朝鲜挑衅时保持警戒,且完全信守维持区域盟国的安全.

美国官员表示,朝鲜发射火箭是宣传技俩,其失败将导致"内部分裂".而火箭发射也让朝鲜有机会向客户展示军武,现在其客户在购买前会三思.

美国军方指出,朝鲜第一节火箭坠入首尔西方165公里海面.朝鲜火箭残存部分据信已失败,陆上未见残骇.

另外,日本政府发言人士表示,朝鲜发射火箭是"极端挑衅行为",危及日本的安全.

根据日本政府声明稿,日本首相野田佳彦表示在朝鲜发射火箭後,将加强与相关国家的合作.

声明稿称,他并指示各部官员紧急搜集相关资讯.

日本财务大臣安住淳则表示，关注国际社会对朝鲜发射火箭的反应，可能考虑对朝鲜进行经济制裁。(完)

--编译 龚芳/李婷仪;审校 杜明霞/艾茂林

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