金正恩面带笑容出席纪念活动 似已顺利掌权

《路透晚报》--2月28日
美国总统特朗普正在争取将美国军费开支提高9%，并称此举是“有历史意义的”，即便美国已逐步结束了在伊拉克和阿富汗的主要战事且仍是全球军事实力最强的国家。白宫一名预算官员表示，特朗普在其首份预算提案中，将要求国会把下一财年的国防部开支提高540亿美元，并将非国防开支削减540亿美元，包括大幅缩减对外援助。
路透首尔2月16日电（记者 Jeremy Laurence）---金正恩周四面带笑容出席其父金正日诞辰70周年的纪念活动，显示朝鲜政权过渡顺利。
年轻的金正恩不到三十岁便执掌朝鲜大权，他的发型、体态和穿着都酷似其祖父金日成。
自去年12月接班以来，金正恩多次亲临现场视察工作，其中主要是军队机关，且从捕捉到的画面看一直是面带笑容，这与其父金正日不苟言笑的统治作风截然不同。
韩国东西大学（Dongseo University）研究朝鲜意识形态的专家迈尔斯（Brian Myers）称，“他（金正恩）好像真的很享受拍照的机会，甚至与民众直接接触，都与他的两位前任不同，但也许只是因为这一切对他来说还是全新的而已。”
金正恩在其父去世後，很快就走出悲痛开始行动。在金正日去世仅四天后，他就出现在参观某坦克部队的照片上，这是他首次对部队进行视察，朝鲜国家媒体也尊称他为“最高司令官”。
此後，他每过几天就去部队视察。分析人士称，他的举动明显是想树立强硬形象，以赢得军方的支持。
美国塔夫斯大学弗莱彻法律与外交学院的Sung-Yoon Lee称，年轻的金正恩“继承了其祖父的慈爱形象，脸上展现着灿烂的笑容，映衬着他那宽大的体型”。
在周四检阅部队时，金正恩同朝鲜人民军总参谋长李英浩（Ri Yong-ho）亲切交谈，他的姑父张成泽（Jang Song-thaek）和姑姑也身着军装同行，站在检阅台上。
金正恩脸上散发的“特别温暖与和善”的表情是如此的不同寻常，可能会被看作软弱的信号，相关揣测始终存在不过也未能证实，即年轻的他无法独撑大局，需要仰仗权高位重的张成泽和军方首脑李英浩。
迈尔斯称，“（朝鲜）政府显然清楚，为了防止出现有关权利斗争等流言蜚语，眼下营造乐观气氛十分重要。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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