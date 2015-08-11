朝鲜为酿酒厂等项目寻求外国资金

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔8月10日（记者 James Pearson） - 朝鲜打算向外国投资者筹集3,900万美元，为元山一个新的酿酒厂筹集资金；朝鲜领导人金正恩对这个东部港口城市的发展很有雄心。

朝鲜近期在元山-金刚山开发区宣布了100多个寻求外国投资的项目。这一开发区属于山区，金正恩在这里拥有宫殿和一个夏季居所。

“他们将这里视为新的东亚商业和旅游枢纽，”独立顾问Michael Spavor说道，他正在帮助元山投资委员会寻求超过1.5亿外国资金，酿酒厂也包括在内。

“这地方不错，位于海边，拥有类似深圳和香港等地吸引投资的优点和基础设施，”Spavor称，他下月将带领一个投资者代表团前往平壤，探讨酿酒厂和其他项目。

朝鲜拥有20多个特别经济和开发区，其中使用黑市汇率对当地货币估值，有着多种不同的经济法，甚至允许外国实体在出现违反合同的情况下起诉朝鲜。

但是朝鲜吸引或保护外资的记录并不好，尽管其计划经济日益走向市场化。(完)

编译：李富强 发稿：王琛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。