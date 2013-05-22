朝鲜任命金格植为人民军总参谋长

路透首尔5月22日（记者 Ju-min Park） - 朝鲜任命强硬派将领金格植为人民军总参谋长，专家认为这表明金正恩在努力强化对军队的控制。

朝中社周三报道了上述任命。外界普遍认为金格植实施了2010年对韩国延坪岛的炮击活动。

年逾古稀的金格植曾担任人民军总参谋长两年，直至2009年去职。

韩国世宗研究院(Sejong Institute)资深研究员郑相昌(Cheong Seong-chang)表示，金格植是一名经验丰富的战地指挥官，并长期效忠于金氏家族。

“我认为金正恩掌控着军队，金格植是能够胜任这个军队高层职务的合适人选。”

专家称，金格植再获重用显示，平壤在向韩国当局表明其针对邻国的强硬政策不会改变。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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