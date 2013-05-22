朝鲜任命金格植为人民军总参谋长

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透首尔5月22日（记者 Ju-min Park） - 朝鲜任命强硬派将领金格植为人民军总参谋长，专家认为这表明金正恩在努力强化对军队的控制。
朝中社周三报道了上述任命。外界普遍认为金格植实施了2010年对韩国延坪岛的炮击活动。
年逾古稀的金格植曾担任人民军总参谋长两年，直至2009年去职。
韩国世宗研究院(Sejong Institute)资深研究员郑相昌(Cheong Seong-chang)表示，金格植是一名经验丰富的战地指挥官，并长期效忠于金氏家族。
“我认为金正恩掌控着军队，金格植是能够胜任这个军队高层职务的合适人选。”
专家称，金格植再获重用显示，平壤在向韩国当局表明其针对邻国的强硬政策不会改变。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
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