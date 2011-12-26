朝鲜媒体称金正恩为军队最高统帅

消息人士称中国邀请英国首相特雷莎·梅出席一带一路高峰论坛
路透北京/伦敦2月8日 - 外交消息人士告诉路透，中国已邀请英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)出席5月在北京举行的“一带一路”国际合作高峰论坛。英国方面表示，特雷莎·梅今年将出访中国。
路透首尔12月24日电---朝鲜最高领导人金正日去世後一周，朝鲜主要国家媒体周六称，其子金正恩是朝鲜军队"最高统帅"。
这是朝鲜媒体首次将金正恩称为军队领袖。
朝鲜中央通讯社援引该国执政党劳动党发行的《劳动新闻》（Rodong Sinmun）的话称："朝鲜人民将在最高统帅金正恩同志的带领下，完成‘先军主义'革命的任务。"
朝鲜於12月19日宣布金正日死於心脏病，享年69岁。
随後朝中社将金正恩称为"伟大的接班人"。金正恩还担任朝鲜劳动党军事委员会副主席一职。
一名资深消息人告诉路透，朝鲜将转向集体领导制，金正恩、其姑父及军方将共同掌权。朝鲜军方承诺拥戴金正恩接班。（完）
编译：黎黎 发稿：王凤昌
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