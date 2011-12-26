朝鲜媒体称金正恩为军队最高统帅

路透首尔12月24日电---朝鲜最高领导人金正日去世後一周，朝鲜主要国家媒体周六称，其子金正恩是朝鲜军队"最高统帅"。

这是朝鲜媒体首次将金正恩称为军队领袖。

朝鲜中央通讯社援引该国执政党劳动党发行的《劳动新闻》（Rodong Sinmun）的话称："朝鲜人民将在最高统帅金正恩同志的带领下，完成‘先军主义'革命的任务。"

朝鲜於12月19日宣布金正日死於心脏病，享年69岁。

随後朝中社将金正恩称为"伟大的接班人"。金正恩还担任朝鲜劳动党军事委员会副主席一职。

一名资深消息人告诉路透，朝鲜将转向集体领导制，金正恩、其姑父及军方将共同掌权。朝鲜军方承诺拥戴金正恩接班。（完）

编译：黎黎 发稿：王凤昌

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