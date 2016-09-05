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时事要闻 | 2016年 9月 5日 星期一 13:06 BJT

朝鲜向东部海域发射三枚弹道导弹--韩国

路透首尔9月5日 - 韩国联合参谋本部办公室在声明中称，朝鲜周一向东部海域发射三枚弹道导弹。

当地时间中午过后(0300GMT)，该办公室发布声明称，导弹是从平壤的南部发射的。没有立即提供其他细节。

朝鲜发射导弹前几小时，中韩领导人刚在杭州G20峰会间歇会面。(完)

(编译 王颖；审校 王丽鑫)

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