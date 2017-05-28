朝鲜发射一枚飞毛腿导弹 飞行450公里后落海

路透首尔5月29日 - 韩国军方表示，朝鲜周一从其东部元山地区朝东发射一不明飞行物，最近几周朝鲜已数次试射导弹。

韩国联合参谋本部声明称，文在寅总统立即被告知朝鲜周一的举动，文在寅并在周日2230GMT召开国安会议。

韩国称，据信朝鲜所发射的是一枚飞毛腿导弹，射程为450公里，在东部外海落海。

日本内阁官房长官菅义伟称，朝鲜导弹落入日本专属经济区，日本对此表示强烈抗议。菅义伟称尚未接获相关的损害报告。

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