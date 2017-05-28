朝鲜发射一枚飞毛腿导弹 飞行450公里后落海

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透首尔5月29日 - 韩国军方表示，朝鲜周一从其东部元山地区朝东发射一不明飞行物，最近几周朝鲜已数次试射导弹。
韩国联合参谋本部声明称，文在寅总统立即被告知朝鲜周一的举动，文在寅并在周日2230GMT召开国安会议。
韩国称，据信朝鲜所发射的是一枚飞毛腿导弹，射程为450公里，在东部外海落海。
日本内阁官房长官菅义伟称，朝鲜导弹落入日本专属经济区，日本对此表示强烈抗议。菅义伟称尚未接获相关的损害报告。
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(编译 李婷仪 审校 张荻)
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。