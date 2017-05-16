综述：韩国称朝鲜导弹计划进展速度快于预期 联合国谴责试射行动

路透首尔5月16日 - 韩国国防部长周二表示，朝鲜的导弹计划推展进度快于预期，而在这之前数小时，联合国安理会要求朝鲜停止一切核计划及弹道导弹试射，并对周日的试射行动予以谴责。

一意孤行的朝鲜不顾各方、甚至是唯一盟友中国的呼吁，一直进行可打击美国本土的核弹头导弹的研发。

美国特朗普政府已经呼吁立即终结朝鲜的挑衅行为，并警告称对于朝鲜的“策略性忍耐时代”已经结束。美国驻联合国裁军委员会的特别代表伍德(Robert Wood)周二表示，中国的影响力是关键，可以有更多作为。

韩国国防部长韩民求(Han Min-koo)向国会表示，周日导弹试射“飞航成功”。

“与先前一再失败的舞水端导弹相比，这可以被视为是加强调教后的中程弹道导弹，”韩民求说道，他指的是射程可以达到3,000-4,000公里的飞弹。

当被问及朝鲜导弹的研发速度是否比韩国预期中的还快时，他回答：“是”。

朝鲜中央通讯社(KCNA)称，周日的导弹发射测试了搭载“大型重型核弹头”的能力。朝鲜驻中国大使周一在北京表示，朝鲜将在“任何时间、任何地点”继续进行这样的试验。

KCNA称，导弹飞行高度达到2,111.5公里，飞行距离787公里。

平壤经常威胁要毁掉美国，并指责美国最近与韩国和日本的联合军演，把朝鲜半岛推向核战争的边缘。

韩国总统府青瓦台称，特朗普与新当选的韩国总统文在寅下月将在华盛顿会面，预计朝鲜问题将是重要议题。

青瓦台新闻秘书在简布会上称，文在寅周二会见了美国国家安全委员会亚洲事务主管波廷格(Matthew Pottinger)，表示希望美韩之间继续进行“充分、密切的讨论”。

**“可能进一步制裁”**

联合国安理会在一致通过的声明中称，朝鲜“通过具体行动展示去核的真诚承诺”至关重要。

“为此，安理会要求朝鲜不要进行进一步的核及弹道导弹试射，”安理会表示，并称准备对该国实施进一步的制裁。

声明还谴责了朝鲜4月28日的弹道导弹试射活动。

这次导弹试射后，美国开始同中国方面就可能进行新的联合国制裁进行会谈。通常，美国和中国先协商新的措施，然后其他安理会成员国再参与讨论。

美国驻联合国裁军委员会的特别代表伍德(Robert Wood)在一个电话会议上对记者称，美国认为中国是解决朝鲜问题的关键。

“我不会讨论我们可能考虑或不考虑的各种政策方案，但我要说的是：目前我们肯定在考虑若干措施，包括政治、经济和安全方面，以应对朝鲜的挑衅行为，其中很多是危险的行为，”他说。

“因此我们要增加与中国在这个问题上的接触。中国是解决朝鲜问题的关键。朝鲜90%的贸易是与中国进行，显然中国的影响力更大，我们希望中国对此加以利用。”

联合国安理会2006年首次对朝鲜进行制裁，后来在朝鲜进行五次核试验和两次远程导弹试验之后升级了制裁措施。平壤威胁要进行第六次核试验。

特朗普本月在接受路透专访时警告，有可能与朝鲜爆发“重大、重大冲突”。为彰显武力，美国向朝鲜半岛附近水域派遣了由卡尔文森号航母率领的航母打击群，与韩国和日本举行联合军演。

美军太平洋司令部司令哈里斯周二表示，朝鲜持续进行飞弹试射，显示出日本和美国同盟的重要性。

“朝鲜的行动不可接受，”哈里斯在与日本外务大臣岸田文雄见面时的开场白说道。“这不只凸显出美日联盟的重要性，同时也凸显出美日韩三方合作的重要性。”

哈里斯将在今日稍晚与日本首相安倍晋三及防卫大臣稻田朋美见面。

美国第七舰队发言人称，里根号航空母舰周二已经驶离日本横须贺，进行例行巡航，将离开基地三至四个月。

发言人拒绝说明该航母的驶向哪里，并补充称他并不清楚卡尔文森号在此区域会待多久。

除了朝鲜飞弹及核武的疑虑之外，网络安全研究人员已发现一些技术线索，他们称肆虐全球的勒索病毒黑客攻击可能与朝鲜有关。周五已来这波攻击已经导致超过30万台电脑遭到感染，攻击范围遍及150个国家和地区。

赛门铁克(Symantec)和卡巴斯基实验室(Kaspersky Lab)周一表示，名为“想哭”(WannaCry)的勒索软件较早版本中一些代码还出现在Lazarus Group使用的程序中。多家公司的研究人员都已确认Lazarus Group是朝鲜的黑客机构。(完)