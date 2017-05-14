焦点：朝鲜周日试射弹道导弹 韩国称对话需要朝鲜转变态度

2017年5月14日，首尔一家火车站，人们在观看有关朝鲜发射导弹的新闻报道。图片由韩联社提供

路透首尔5月14日 - 韩国和美国官员表示，朝鲜不顾限制其武器计划的呼吁，周日发射了一枚弹道导弹；就在几天前韩国新总统刚刚上任，承诺将与朝鲜进行对话。

美国太平洋司令部称，正在评估导弹的类型，但与“洲际弹道导弹不符”。日本防卫大臣稻田朋美称，这可能是一种新型导弹。

据韩国和日本官员称，该导弹飞行了700公里，所及高度超过2,000公里，两者均超过了朝鲜2月从龟城(Kusong)成功试射的一枚中程导弹。

外界普遍认为朝鲜正在研发携带核弹头的洲际导弹，射程可达美国领土。美国总统特朗普宣称不会让这种情况发生。

专家称，周日试射显示，这枚导弹飞行距离远长于朝鲜此前试射，意味着自2月试射以来朝鲜可能已取得进步。

报导中所说的飞行高度表明，该导弹的发射弹道较高。

日本称，这枚导弹在飞行30分钟后，落入朝鲜东岸与日本之间的海域。

“如果该报导...属实，那么这次试射可能确实是一种具有更远射程的新型导弹，”哈佛-史密松天体物理中心的Jonathan McDowell称，其所指的是导弹飞行高度超过2,000公里一事。

“这确实令人担忧，”McDowell称。

对于朝鲜试射导弹一事，韩国总统文在寅召集了他上任以来韩国国家安全委员会(NSC)的首次会议；文在寅办公室称，总统认为这“公然违反”了联合国安理会的决议。

文在寅的新闻发言人Yoon Young-chan在记者会上称，“总统表示，尽管韩国对与朝鲜对话的可能性持开放态度，但只有在朝鲜表明态度转变后，才有可能对话。”

中国呼吁各方保持克制，不要加剧紧张局势。

这次导弹试射还将使文在寅修补与中国关系的努力更加复杂化。

日本首相安倍晋三称，朝鲜试射导弹对日本构成严重威胁，而且明显违反了联合国决议。

朝鲜核武器及导弹计划： tmsnrt.rs/2lE5yjF