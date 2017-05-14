焦点：朝鲜周日试射弹道导弹 韩国称对话需要朝鲜转变态度

《路透晚报》--6月20日
英国央行总裁卡尼周二表示，现在不是升息的时候，并警告称薪资增长疲弱，而且英国在准备退欧过程中收入可能受到打击。卡尼在向伦敦银行界讲话时表示，取决于退欧谈判进展情况，企业可能很快需要激活应急计划。英国财政大臣哈蒙德与他一同出席活动。退欧谈判已于昨日开始。“货币政策无法阻止疲弱的实质薪资增长，可能伴随着与欧盟达成新贸易协议，”卡尼称。
路透首尔5月14日 - 韩国和美国官员表示，朝鲜不顾限制其武器计划的呼吁，周日发射了一枚弹道导弹；就在几天前韩国新总统刚刚上任，承诺将与朝鲜进行对话。
美国太平洋司令部称，正在评估导弹的类型，但与“洲际弹道导弹不符”。日本防卫大臣稻田朋美称，这可能是一种新型导弹。
据韩国和日本官员称，该导弹飞行了700公里，所及高度超过2,000公里，两者均超过了朝鲜2月从龟城(Kusong)成功试射的一枚中程导弹。
外界普遍认为朝鲜正在研发携带核弹头的洲际导弹，射程可达美国领土。美国总统特朗普宣称不会让这种情况发生。
专家称，周日试射显示，这枚导弹飞行距离远长于朝鲜此前试射，意味着自2月试射以来朝鲜可能已取得进步。
报导中所说的飞行高度表明，该导弹的发射弹道较高。
日本称，这枚导弹在飞行30分钟后，落入朝鲜东岸与日本之间的海域。
“如果该报导...属实，那么这次试射可能确实是一种具有更远射程的新型导弹，”哈佛-史密松天体物理中心的Jonathan McDowell称，其所指的是导弹飞行高度超过2,000公里一事。
“这确实令人担忧，”McDowell称。
对于朝鲜试射导弹一事，韩国总统文在寅召集了他上任以来韩国国家安全委员会(NSC)的首次会议；文在寅办公室称，总统认为这“公然违反”了联合国安理会的决议。
文在寅的新闻发言人Yoon Young-chan在记者会上称，“总统表示，尽管韩国对与朝鲜对话的可能性持开放态度，但只有在朝鲜表明态度转变后，才有可能对话。”
中国呼吁各方保持克制，不要加剧紧张局势。
这次导弹试射还将使文在寅修补与中国关系的努力更加复杂化。
日本首相安倍晋三称，朝鲜试射导弹对日本构成严重威胁，而且明显违反了联合国决议。
朝鲜核武器及导弹计划： tmsnrt.rs/2lE5yjF
(编译 于春红; 审校 郑茵)
英国央行总裁卡尼周二表示，现在不是升息的时候，并警告称薪资增长疲弱，而且英国在准备退欧过程中收入可能受到打击。卡尼在向伦敦银行界讲话时表示，取决于退欧谈判进展情况，企业可能很快需要激活应急计划。英国财政大臣哈蒙德与他一同出席活动。退欧谈判已于昨日开始。“货币政策无法阻止疲弱的实质薪资增长，可能伴随着与欧盟达成新贸易协议，”卡尼称。
路透上海6月20日 - “金融活，经济活；金融稳，经济稳”。围绕如何把防控金融风险放到更重要位置，又确保不因处置风险而引发新风险点且不影响金融创新等热点话题，中国“一行三会”等官员周二齐发声，表态继续保持监管定力，并把握好去杠杆和稳增长的平衡，牢牢守住风险底线。
路透伦敦6月19日 - 全球债券收益率30年来的下滑态势大概一年前就已调转方向，但现在薪资增长和通胀仍持续低迷，央行也在紧缩问题上犹豫不决，意味着超低借款成本即使上升，也远远不如很多人之前所担心的那样快。