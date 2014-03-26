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时事要闻 | 2014年 3月 26日 星期三 10:04 BJT

朝鲜导弹发射不会影响日本和朝鲜计划中的谈判--时事社

路透东京3月26日 -时事社周三援引日本外务省官员称，朝鲜最新进行的导弹发射活动不会影响两国计划本月就朝核及导弹计划进行的谈判。

此外日本媒体报导称，日本外务大臣岸田文雄对国会表示，日本通过驻华使馆对朝鲜发射导弹表示了抗议。

日本和朝鲜计划3月30-31日在北京重启高级别谈判。谈判在2012年12月暂停，当时朝鲜试射了一枚远程导弹。(完)

(翻译 张荻； 审校 于春红)

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