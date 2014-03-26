朝鲜导弹发射不会影响日本和朝鲜计划中的谈判--时事社

土耳其选举委员会驳回反对党关于修宪公投作废的要求
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透东京3月26日 -时事社周三援引日本外务省官员称，朝鲜最新进行的导弹发射活动不会影响两国计划本月就朝核及导弹计划进行的谈判。
此外日本媒体报导称，日本外务大臣岸田文雄对国会表示，日本通过驻华使馆对朝鲜发射导弹表示了抗议。
日本和朝鲜计划3月30-31日在北京重启高级别谈判。谈判在2012年12月暂停，当时朝鲜试射了一枚远程导弹。(完)
(翻译 张荻； 审校 于春红)
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路透首尔4月20日 - 美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)称，美国正在研究针对朝鲜核项目对其施压的方法，而朝鲜国家媒体警告美国当心“超强的先发制人打击”，声称“不要惹我们”。
路透巴黎4月19日 - 法国总统大选四方力量角逐，支持率接近难料胜负。中间派总统候选人马克龙(Emmanuel Macron)仍为最受青睐的人选，而极右翼玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)的阵营不断提升欧元怀疑论调。